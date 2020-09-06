Глава МИД ФРГ: Германия давно уже дала добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны РФ по Навальному

Власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному. Об этом в эфире телеканала А-эр-дэ заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Таким образом он прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства. По словам Мааса, причин не одобрять российский запрос нет, но обследование пациента в клинике еще не окончено.
2020-09-06T21:04:42+03:00
2020-09-06T21:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 06 сентября 2020
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