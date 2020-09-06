В «Марше единства», по оценкам «Интерфакс» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек. Онлайн-платформа «Голос» дает не менее 150 тысяч демонстрантов по всей стране. МВД Белоруссии своих данных пока не представляло. По данным правозащитного центра «Весна», за день в Минске задержаны как минимум 179 человек. Акции протеста проходили и в других городах республики — Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах. Глава МВД Белоруссии заявил, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, но заверил, что милиция готова к такому развитию ситуации.