В «Марше единства», по оценкам «Интерфакс» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек. Онлайн-платформа «Голос» дает не менее 150 тысяч демонстрантов по всей стране. МВД Белоруссии своих данных пока не представляло. По данным правозащитного центра «Весна», за день в Минске задержаны как минимум 179 человек. Акции протеста проходили и в других городах республики — Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах. Глава МВД Белоруссии заявил, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, но заверил, что милиция готова к такому развитию ситуации.
2020-09-06T21:03:24+03:00
2020-09-06T21:03:24+03:00
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21:03, 06 сентября 2020
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