Сергея Фургала и Михаила Абызова перевели в одну камеру в СИЗО «Лефортово»

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, и бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, перевели в одну камеру в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева подтвердила эту информацию «Московскому комсомольцу».
2020-09-06T20:33:55+03:00
2020-09-06T20:34:07+03:00
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20:33, 06 сентября 2020
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