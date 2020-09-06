Сергея Фургала и Михаила Абызова перевели в одну камеру в СИЗО «Лефортово»

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, и бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, перевели в одну камеру в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева подтвердила эту информацию «Московскому комсомольцу».