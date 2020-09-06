Джозеф Байден увеличил до 10 процентных пунктов отрыв по популярности от Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден увеличил до 10 процентных пунктов отрыв по популярности от нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного со 2 по 4 сентября по заказу телекомпании Си-би-эс. 52% опрошенных заявили, что что отдали бы свой голос Байдену, а 42% поддержали бы Трампа. Около 3% проголосовали бы за иного кандидата, еще 3% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.
2020-09-06T20:33:49+03:00
2020-09-06T20:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 06 сентября 2020
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