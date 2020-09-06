В Белоруссии, по данным МВД, задержаны более сотни участников акций протеста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Правозащитный центр «Весна», в свою очередь, сообщил, что только в Минске силовики задержали 179 человек. Правозащитники также указали на задержания и в других городах Белоруссии: Гродно, Бресте и Барановичах. По всей стране сегодня проходят акции протеста под общим названием «Марш единства». Колонна протестующих в Минске насчитывала десятки тысяч человек.

В сегодняшнем «Марше единства» в Минске по оценкам «Интерфакса» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек. Онлайн-платформа «Голо, с ведущая электронный подсчет митингующих, насчитала не менее 150 тысяч демонстрантов по всей стране. МВД Белоруссии пока своих данных не представляло.

Белорусский ОМОН снял оцепление, которое сегодня установлено у резиденции президента Лукашенко в Минске, где проходила многотысячная акция протеста. Как передает ТАСС, от Дворца независимости отъехали водометы, Убраны металлические ограждения и колючая проволока. Покинули территорию и БТР, которые ранее были переброшены к входу в резиденцию. Движение транспорта по проспекту восстановлено.