Два человека пострадали при падении аэроплана в районе деревни Бабенки в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренныхслужбах. Пострадавших осматривают медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
2020-09-06T20:05:44+03:00
2020-09-06T20:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 06 сентября 2020
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