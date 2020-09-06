Председатель ХДС Германии не исключает, что власти вынесут на повестку будущее «Северного потока-2»

Председатель ХДС Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что власти страны вынесут на повестку дня будущее проекта «Северный поток-2» из-за отравления политика Алексея Навального. Ранее остановки сооружения трубопровода в категоричной форме потребовали лидеры германской партии «Союз-90» / «зеленые». В либеральной Свободной демократической партии ФРГ предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц.
2020-09-06T20:05:28+03:00
2020-09-06T20:05:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704883-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 06 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи Как рассказал в своем Инстаграмме сам Винокур, накануне вечером, когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, ведущий попросил выступавшего Петросяна покинуть сцену по техническим причинам…
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)