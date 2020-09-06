Председатель ХДС Германии не исключает, что власти вынесут на повестку будущее «Северного потока-2»

Председатель ХДС Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что власти страны вынесут на повестку дня будущее проекта «Северный поток-2» из-за отравления политика Алексея Навального. Ранее остановки сооружения трубопровода в категоричной форме потребовали лидеры германской партии «Союз-90» / «зеленые». В либеральной Свободной демократической партии ФРГ предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц.