Правозащитный центр «Весна» утверждает, что число задержанных в Минске в ходе протестов возросло до 120

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала ТАСС, что по всей стране задержаны более сотни участников протестных акций. По ее словам, задержания продолжаются. Как свидетельствуют портал Tut.by и Telegram-канал Nexta Live, силовики начали массово задерживать участников акции оппозиции в Минске. Задержания начались у Дворца независимости, когда большинство протестующих уже ушли оттуда. У оцепления распылили перцовой газ, передает Tut.by.

Сейчас, по данным портала, задержания продолжаются по всему центру Минска. В частности, силовики задержали не менее 20 человек в парке Победы, несколько человек задержаны на площади Свободы. Nexta Live пишет о задержаниях на улице Немиге и на проспекте Победителей.

Белорусский ОМОН снял оцепление, которое сегодня установлено у резиденции президента Лукашенко в Минске, где проходила многотысячная акция протеста. Как передает ТАСС, от Дворца независимости отъехали водометы, Убраны металлические ограждения и колючая проволока. Покинули территорию и БТР, которые ранее были переброшены к входу в резиденцию. Движение транспорта по проспекту восстановлено.