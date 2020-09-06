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Эксклюзив Эха 19:34, 06 сентября 2020

Сергея Фургала и Михаила Абызова перевели в одну камеру в СИЗО «Лефортово»

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, и бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, перевели в одну камеру в СИЗО «Лефортово». Об этом «Эху» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Фургал добавил, что на него повлиять ни один сосед не сможет, сказала Меркачева.



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