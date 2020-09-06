Сотни граждан задержаны сегодня по всей Белоруссии за участие в акциях протеста

Точные данные МВД страны обещает предоставить в утру понедельника. Несколько десятков человек задержаны у резиденции Александа Лукашенко. Станция метро «Немига» в центре Минска временно закрыта на вход и выход. Поезда минуют ее без остановки. Станция «Немига» расположена в 2 км от Дворца Независимости.

Задержания проходят также по всему центру Минска. Как сообщают очевидцы, силовики хватают людей, в том числе, на площади Свободы. На проспекте Победителей неизвестные бросаются на людей и бьют их дубинками, передает Tut.by. По данным портала, на Немиге люди в штатском и в масках выбивают стекла в кафе и задерживают людей.