Несмотря на формальную готовность Греции открыть границы, авиасообщение с Россией пока не восстановлено. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Ранее Греция заявила о возможном начале туристических обменов, но на данный момент это инициатива только с одной стороны. Международное воздушное сообщение не открыто и даже озвученная квота 500 человек в неделю пока остается только на бумаге. Не надо забывать, что в целом Евросоюз принимает консолидированные решения, и пока по эпидемиологической ситуации России нет в списках на открытие. Россия также открывает международное воздушное сообщение с учетом эпидемиологической ситуации и принципа взаимности», — сказал он. Горин добавил, что, тем не менее, Греция уже сейчас предлагает оформлять визы, которые начнут действовать с момента снятия всех ограничений.

Правительство Греции собирается открыть границы страны для российских туристов, но с существенными ограничениями и условиями. В постановлении греческого кабинета министров сообщается, что Греция начнет принимать россиян с не более чем трехсуточным тестом на коронавирус и с ваучером на отель. В тексте документа особо оговаривается, что въезд в Грецию будет разрешен не более чем пяти сотням россиян в неделю.