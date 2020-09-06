Сборная России по футболу начинает встречу с командой Венгрии в рамках Лиги Наций. Победитель сегодняшней игры станет единоличным лидером группы.

В первом туре наша команда уверенно обыграла в Москве сборную Сербии со счетом 3-1. А венгры с минимальным счетом взяли верх над турецкой сборной, причем в гостях. Так что выигравшая сегодня команда будут возглавлять турнирную таблицу квартета как минимум до середины октября.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов по сравнению с недавним матчем против сербов внес в стартовый состав изменения. С первых минут на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште вышли Федор Кудряшов, Далер Кузяев и Антон Миранчук. Следить за ходом встречи между сборными Венгрии и России можно на Первом канале.

В другом матче в нашей группе футболисты Сербии будут принимать команду Турции.