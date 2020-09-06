В некоторых школах перед началом занятий создаются очереди из учеников, уроки у которых начинаются в разное время

В некоторых российских школах перед началом занятий создаются очереди из учеников, уроки у которых начинаются в разное время. Это отчасти связано с неорганизованностью родителей. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Родительские коллективы должны помогать администрациям школ, чтобы было возможно выполнять рекомендации врачей, подчеркнул Дмитрий Глушко.