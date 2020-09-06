Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии чемпионата мира в классе машин «Формула-1». Этап прошел на автодроме в Монце. Вторым стал испанец Карлос Сайнс («Макларен»), третьим — канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»). Партнер Гасли по «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят пришел к финишу девятым.