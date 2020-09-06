Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии чемпионата мира в классе машин «Формула-1». Этап прошел на автодроме в Монце. Вторым стал испанец Карлос Сайнс («Макларен»), третьим — канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»). Партнер Гасли по «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят пришел к финишу девятым.
2020-09-06T18:36:59+03:00
2020-09-06T18:36:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704857-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:36, 06 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи Как рассказал в своем Инстаграмме сам Винокур, накануне вечером, когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, ведущий попросил выступавшего Петросяна покинуть сцену по техническим причинам…
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)