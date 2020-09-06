Кандидат в вице-президенты США Харрис не исключает, что она и Байден могут проиграть из-за вмешательства РФ

Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис не исключает, что она и претендующий на пост главы государства Джозеф Байден могут потерпеть поражение на выборах из-за российского вмешательства. Выступая на Си-эн-эн, она сказала, что в выборах 2020 года будет иностранное вмешательство и что Россия будет в первых рядах. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.