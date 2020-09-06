В МВД Белоруссии утверждают, что ситуация с порядком в стране контролируема. Как заявила официальный представитель ведомстве, несмотря на акции оппозиции, ЧП не зафиксировано, милиция работает в усиленном режиме. Там также отметили, что число задержанных на несанкционированных акциях увеличивается, но точное число не уточнили. По данным правозащитного центра Весна, в Минске задержаны около 80 человек.

Журналист радиостанции «Радио Рация» и корреспондент портала БелаПАН задержаны в ходе освещения воскресных акций протеста в Белоруссии. Как сообщает в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов, первый задержан в Минске второй – в Могилеве.

Около Дворца Независимости в Минске около оцепления ОМОНа распылен перцовый газ. Здесь собрались десятки протестующих против режима Александра Лукашенко. Как передает ТАСС, с чьей стороны был применен газ и что стало причиной этого, пока неизвестно.