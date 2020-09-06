Юлия Навальная отвергла предложение Леонида Рошаля помочь с лечением Алексея Навального

Жена Алексея Навального Юлия отвергла предложение президента союза «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля помочь с лечением мужа.

Юлия Навальная написала в своем аккаунте в Инстаграме, что с удивлением прочитала обращение Леонида Рошаля к немецкой врачебной палате, где содержалось предложение создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. По словам жены ведущего российского оппозиционного политика, генезис комы ее супруга известен и это отравление, о чем свидетельствуют клинические проявления. Юлия Навальная обратила внимание на огромную разницу российской и немецкой медицины, в частности, в отношении к пациентам. По ее словам, когда больной попадает в больницу в России, оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью и думает, что может разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, разбавляя их своим придумками и обманывая родственников. Юлия Навальная заключила, что доктор Леонид Рошаль не имеет и в дальнейшем не будет иметь отношения к лечению ее мужа. Супруга политика отметила, что при отравлении не нужна помощь педиатра.

Ранее президент союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль выступил с инициативой присоединиться к лечению Алексея Навального. Леонид Рошаль заключил, что уголовное дело в России необходимо возбудить в случае, если подтвердятся данные об отравлении Алексея Навального.

Немецкая врачебная палата пока не ответила на предложение Леонида Рошаля.