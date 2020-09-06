В Минске снова проходит масштабное уличное шествие против Александра Лукашенко

В Минске снова проходит масштабное уличное шествие против президента Александра Лукашенко. Несмотря на задержания, люди не расходятся уже несколько часов.

Множество колонн протестующих, которые собирались в разных районах белорусской столицы сошлись в центре города на проспекте Независимости и почти сразу направились к резиденции президента. Бойцы силовых органов в черных масках с щитами окружили это здание с самого утра. Там также растянули колючую проволоку и выставили ряд бронетранспортёров.

По оценке правозащитного центра «Весна» в так называемом Марше единства приняли участие около 75-ти тысяч человек. К тому моменту, как основная масса протестующих дошла до резиденции, начался дождь. Как сообщает интернет-портал tut.by, люди, встав неподалёку от оцепления ОМОНа, скандировали «пусти погреться» и «мы идём по лужам, Саша нам не нужен». В свою очередь сетевое издание «МБХ медиа» передаёт, что протестующие создали в центре Минска праздничную атмосферу, и помимо различных политических лозунгов с разных сторон там также звучит музыка.

Тем временем в стороне от марша проходят задержания с применением жесткой физической силы. Как сообщает tut.by ОМОН перегородил дорогу некоторым колоннам протестующих и стал выхватывать оттуда людей. Как минимум одного человека после таких столкновений на носилках погрузили в медицинский автомобиль.

Одновременно протестные акции проходят и в других белорусских городах. По оценке онлайн-проекта «Голос» всего на улицы вышли более 130-ти тысяч человек.