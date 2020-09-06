Между Россией и Сербией, ее ближайшим международным союзником, возник дипломатический скандал

Между Россией и ее ближайшим международным союзником Сербией возник дипломатический скандал. Поводом послужил комментарий в Фейсбуке официального представителя МИД России Марии Захаровой об экономических переговорах в Вашингтоне президента Сербии с лидером непризнанного Косова при посредничестве Дональда Трампа. Комментарий Захаровой вызвал возмущение Сербской стороны на самом высоком уровне.

4 сентября президент Сербии Александр Вучич посетил США, где при посредничестве Дональда Трампа заключил соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово. После объявления о достижении договоренностей между сторонами в СМИ и соцсетях стала вирусной фотография из Овального кабинета, на которой президент США сидит за своим массивным столом, а глава Сербии Алекасандр Вучич — на стуле, который расположен на значительном расстоянии от Трампа. Опубликовала это изображение в своем Фейсбуке и официальный представитель МИД России Мария Захарова. И снабдила его комментарием. «Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото №2. В качестве второго фото Захарова разместила хрестоматийный кадр из фильма «Основной инстинкт», где Шэрон Стоун, сидя на стуле, закидывает ногу на ногу.

Президент Сербии Александр Вучич осудил публикацию в Facebook официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской делегации в США. В эфире телеканала «ТВ Пинк» Вучич выразил досаду и сожаление по поводу записи Захаровой.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются. В Вашингтоне я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них».

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич написал в Твиттере, что Захаровой должно быть стыдно за слова о переговорах Вучича с Трампом. Министр обороны Сербии Александр Вулин напомнил, что Вучич всегда был на стороне своего народа и его друзей, а Захарова, по его словам, оскорбила всех, кто защищает Россию и Сербию.

Скандал с президентом Вучичем недостаточно масштабный и скороно забудется, считает политолог Дмитрий Орешкин, однако тенденция влияния Запада на постсоветские страны будет нарастать. Европа предлагает более эффективную экономику и социальную жизнь, а Россия предлагает Марию Захарову, добавил Орешкин.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, бывший замминистра иностранных дел Георгий Кунадзе сказал нам, что поступок Марии Захаровой неприемлем для дипломатического работника. Сейчас Сербия в сложном положении, и существуют некоторые обстоятельства, когда можно проглотить обиду, но если «доведут до края», сказал дипломат, то сербы могут испортить отношения.