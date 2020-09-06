Сергей Собянин призвал москвичей не верить слухам о повторном введении ограничений из-за коронавируса. При этом в эфире НТВ мэр Москвы заверил, что власти готовы к критическому развитию эпидемиологической обстановки в столице.
2020-09-06T17:33:43+03:00
2020-09-06T17:49:20+03:00
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17:33, 06 сентября 2020
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