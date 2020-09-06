Мария Захарова: У России нет уверенности, что Германия не ведет двойную игру в истории с Алексеем Навальным

У России нет уверенности, что Германия не ведет двойную игру в истории с Алексеем Навальным. Об этом в Facebook заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на слова главы МВД Германии Хайко Мааса, потребовавшего от Москвы скорейшего расследования отравления оппозиционного российского политика ядом группы «Новичок». Захарова отметила, что Берлин все еще не ответил на запрос российской Генпрокуратуры по поводу состояния Навального.
2020-09-06T17:32:58+03:00
2020-09-06T17:49:31+03:00
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17:32, 06 сентября 2020
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