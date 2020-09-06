По данным белорусского правозащитного центра «Весна», на акциях протеста в Минске задержаны 76 участников, среди них минимум один журналист. Ранее официальный представитель МВД Белоруссии сообщала «Интерфаксу» о задержании около десяти человек, но информация несколько часов не обновлялась.

Между тем интернет-платформа «Голос» предложила подсчитать количество протестующих в Белоруссии с помощью ресурсов Viber и Telegram. Платформа снабжена специальным счетчиком, на котором в режиме реального времени отображается количество участников протеста по всей Белоруссии. Сейчас счетчик показывает около 130 тыс. Резиденция президента оцеплена по всему периметру. Здесь собрались десятки протестующих.

Общественный деятель и журналист Винцук Вячорка сказал «Эху», что нельзя говорить об уменьшении народного протеста в Белоруссии, просто он принимает новые формы. Вячорка напомнил, что еще совсем недавно на акции в Белоруссии боялись выйти не только тысячи, но и сотни человек.