Бывший адвокат президента США: Трампа восхищает стиль управления Путина Россией

Дональда Трампа восхищает стиль управления Владимира Путина Россией. Об этом написал в своей книге бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, сообщает The Washington Post.

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн рассказал, что Дональда Трампа приводит в восхищение способность Владимира Путина править Россией. Об этом Коэн написал в своих мемуарах. По мнению экс-адвоката, Трампу нравится, что президент РФ «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией».

В целом же Коэн резко негативно отзывается о Трампе, которого называет мошенником, обманщиком, хулиганом, расистом и насильником. Кроме того, бывший адвокат президента полагает, что Трамп делал «явные и тайные попытки вынудить Россию вмешаться в президентские выборы четырехлетней давности и помочь ему одержать в них победу. Книга «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа» должна выйти в свет 8 сентября.

Коэн был адвокатом Дональда Трампа с 2007 года. В 2018 его приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании Трампа и махинации в банковской сфере.