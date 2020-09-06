Президент Сербии Александр Вучич осудил публикацию в Facebook официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской делегации в США. В эфире телеканала «ТВ Пинк» Вучич выразил досаду и сожаление по поводу записи Захаровой.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются. В Вашингтоне я защищал наши отношения с Россией и отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе. Не ценят люди то, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них».

В своей публикации Мария Захарова высмеяла встречу сербского президента с Дональдом Трампом. Между тем Мария Захарова уже извинилась за пост, вызвавший критику в Сербии. Официальный представитель российского МИДа пояснила, что ее слова были неверно истолкованы и в записи лишь содержалось неприятие высокомерия США. После появления в прессе фото на котором сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова в своем ФБ прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».