Десятки тысяч человек подошли к резиденции Александра Лукашенко в Минске

Десятки тысяч человек подошли к резиденции белорусского президента Александра Лукашенко в Минске. У подхода к Дворцу Независимости силовики вывели водометы и перегородили проезжую часть металлическими конструкциями высотой три метра. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление, преградив путь протестующим. Поперек проспекта растянута колючая проволока. Из громкоговорителей звучат предупреждения о незаконности акции и требования разойтись. Демонстранты скандируют: «Выходи» и «Сколько стоит совесть». Никаких действия ни та, ни другая сторона не предпринимает.

В районе манифестации наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Как передает РИА, у гостиницы «Виктория», вблизи резиденции Лукашенко сняли официальный белорусский флаг и повесили бело-красно-белый. По официальным данным МВД, сегодня в Минске задержаны около 10 протестующих.

Политический обозреватель Игорь Ильяш в эфире телеканала «Настоящее время» сказал, что белорусские власти адаптировались к протестам и теперь пытаются не допустить выхода людей на улицы.