Глава МИД Франции считает, что российским властям следует дать объяснения в связи с отравлением Навального

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что российским властям следует дать объяснения в связи с отравлением Алексея Навального. По его словам, это серьезная ситуация, еще один российский оппонент власти отравлен на российской территории российским военным продуктом, — цитирует министра телеканал «Франс-24».