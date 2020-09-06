Глава МИД Франции считает, что российским властям следует дать объяснения в связи с отравлением Навального

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что российским властям следует дать объяснения в связи с отравлением Алексея Навального. По его словам, это серьезная ситуация, еще один российский оппонент власти отравлен на российской территории российским военным продуктом, — цитирует министра телеканал «Франс-24».
2020-09-06T16:35:47+03:00
2020-09-06T16:35:47+03:00
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16:35, 06 сентября 2020
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