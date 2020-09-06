Президент Сербии Александар Вучич назвал примитивизмом пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и выразил сожаление, что люди в России не ценят отношение Сербии к России. В эфире телеканала «Тв Пинк» из Брюсселя Вучич напомнил, что в Вашингтоне он отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что Сербия – единственное государство, которое не ввело санкции против России и, что страна не собирается вступать в НАТО.

Мария Захарова извинилась за пост в ФБ, вызвавший критику в Сербии. Официальный представитель российского МИДа пояснила, что ее слова были неверно истолкованы и в записи лишь содержалось неприятие высокомерия США. После появления в прессе фото на котором сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова в своем ФБ прокомментировала снимок, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

Сегодня же состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Сербии Александром Вучичем. Согласно официальным сообщениям, с обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнёрства. О дипломатическом скандале не упоминается.