Юлия Навальная отвергла инициативу доктора Рошаля создать совместную российско-немецкую экспертную группу

Юлия Навальная отвергла инициативу доктора Рошаля, который предложил российским и немецким медикам создать экспертную группу для выяснения обстоятельств отравления ее мужа Алексея Навального. У себя в Инстанраме Навальная пишет, что когда больной попадает в российскую больницу, местная администрация начинает считать его своей собственностью. Она думает, что может разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, обманывать родственников и не пускать их к пациенту, выдумывать правила по собственному усмотрению, превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим Юлия Навальная пишет, что Рошаль не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к лечению Алексея Навального.