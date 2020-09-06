Юлия Навальная отвергла инициативу доктора Рошаля создать совместную российско-немецкую экспертную группу

Юлия Навальная отвергла инициативу доктора Рошаля, который предложил российским и немецким медикам создать экспертную группу для выяснения обстоятельств отравления ее мужа Алексея Навального. У себя в Инстанраме Навальная пишет, что когда больной попадает в российскую больницу, местная администрация начинает считать его своей собственностью. Она думает, что может разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, обманывать родственников и не пускать их к пациенту, выдумывать правила по собственному усмотрению, превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим Юлия Навальная пишет, что Рошаль не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к лечению Алексея Навального.
2020-09-06T16:34:23+03:00
2020-09-06T16:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 06 сентября 2020
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