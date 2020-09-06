Несколько десятков тысяч протестующих в Минске подошли к резиденции Александра Лукашенко

Как передает корр. ТАСС, на проспекте Победителей, у подхода к Дворцу Независимости силовики вывели водометы и выставляют ограждение. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление, преградив путь протестующим. В местах проведения протестных акций в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом Белорусский оператор А1 сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию властей.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова утверждает, что в Минске на акции протеста задержаны около десяти человек. По ее словам несанкционированные акции в других регионах Белоруссии немногочисленны, и там массовых задержаний нет. Противники Александр Лукашенко проводят сегодня очередной «Марш единства». Милиция несет службу в усиленном режиме, задействована спецтехника, включая БТРы. Также на улицах замечены машины-водометы, пишут телеграм-каналы «Белсат» и TUT.by.