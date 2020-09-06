Погода в Москве на предстоящей неделе будет осенней. Она станет заметно прохладнее, ожидаются затяжные осадки. Об этом «Эху» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что погода на неделе будет предварять наступление бабьего лета в столице. О начале этого периода Гидрометцентр сообщит позже.
2020-09-06T16:05:48+03:00
2020-09-06T16:05:48+03:00
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Эксклюзив Эха 16:05, 06 сентября 2020
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