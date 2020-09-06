Великобритания считает правдоподобной версию о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального. Лондон требует от Москвы предоставить объяснения.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сказал, что ему трудно поверить в отсутствие участия государства в отравлении Алексея Навального. В интервью телерадиокомпании BBC он отметил, что к Москве «есть вопросы» относительно использования запрещенного химического вещества «Новичок» против российского оппозиционного политика. Глава внешнеполитического ведомства Соединенного королевства заключил, что Великобритания сейчас не может возложить на Россию ответственность за произошедшее с Алексеем Навальным, но хочет получить объяснения. Ранее с аналогичным требованием выступили Париж и Берлин. Министры иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию как можно скорее расследовать случившееся с Алексеем Навальным. Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств отравления Алексея Навального.