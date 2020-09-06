Колонна протестующих в несколько десятков тысяч человек подошла к резиденции белорусского президента в Минске. Сообщается, что район Дворца Независимости оцепили сотрудники силовых структур, сюда же пригнали спецтехнику, в частности, водометы. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление. Сегодня в Минске и других городах Белоруссии проходят акции протеста. Они не прекращаются уже 4 недели.

За это время, как сказал в эфире телеканала «Настоящее время» белорусский политический обозреватель Игорь Ильяш, власти адаптировались к протестам и теперь пытаются не допустить выхода людей на улицы.

В Минске уже задержаны 10 человек, сообщает МВД Белоруссии. Как сообщают очевидцы, кроме Минска, задержания были и в Гродно. Тем временем в Минске на улицу, как передает агентство «Интерфакс», уже вышли не менее ста тысяч жителей.