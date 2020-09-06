Американская компания Amazon запретила импорт семян в США

Это произошло после того, как жители Америки стали получать тысячи посылок от неизвестных отправителей из Китая, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо руководителей интернет-магазина. В компании говорят, что продавать семена теперь разрешено только тем, кто находится на территории США. Американские власти ранее заподозрили, что речь может идти о рассылки семян сорняков и других вредных растений.

Позже в Министерстве сельского хозяйства страны сказали, что людям присылали семена мяты, розмарина, лаванды. Предположительно, речь может идти о рекламных акциях китайских магазинов.