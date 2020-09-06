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15:34, 06 сентября 2020

Уровень преступности в Москве, когда действовал режим ограничений, снизился на 40%

Уровень преступности в Москве, когда действовал режим ограничений, снизился на 40%. Мэр столицы Сергей Собянин сказал телеканалу НТВ, что падение затронуло таких тяжелых преступлений, как разбой, кража квартир, угон машин, убийство. Во время карантина, пошутил Собянин, люди сидели дома и охраняли свои квартиры. В то же время он отметил, что полиции было больше на улице, жестче дисциплина и контроль на дорогах. Доля миграционной преступности, заверил мэр, также не выросла за этот период. Единственный всплеск преступности произошел в области мошенничества.



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