Уровень преступности в Москве, когда действовал режим ограничений, снизился на 40%. Мэр столицы Сергей Собянин сказал телеканалу НТВ, что падение затронуло таких тяжелых преступлений, как разбой, кража квартир, угон машин, убийство. Во время карантина, пошутил Собянин, люди сидели дома и охраняли свои квартиры. В то же время он отметил, что полиции было больше на улице, жестче дисциплина и контроль на дорогах. Доля миграционной преступности, заверил мэр, также не выросла за этот период. Единственный всплеск преступности произошел в области мошенничества.