Первый вице-премьер Белоусов объявил, что правительство закончило работу над планом восстановления экономики

Первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что правительство закончило работу над национальным планом восстановления экономики. Теперь к концу месяца этому документу предстоит утверждение. Проект необходимо синхронизировать с прогнозом социально-экономического развития, пояснил Белоусов. Кабинет министров представлял план восстановления президенту Владимиру Путину еще в начале лета. В правительстве считают, что он позволит переломить сложившуюся из-за пандемии коронавируса экономическую ситуацию. Затраты на его исполнение оценивают примерно в 5 трлн руб. в течение года.
2020-09-06T15:34:17+03:00
2020-09-06T15:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 06 сентября 2020
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