Сергей Фургал стал соседом по камере Михаила Абызова

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал стал соседом по камере бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Оба они находятся в СИЗО «Лефортово». Как рассказал источник агентства ТАСС, отношения между сокамерниками нормальные. Адвокаты Фургала и Абызова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Ранее Фургал рассказал членам ОНК Москвы, что вместе с соседом по камере пьет кофе, завтракает. Оба они не мешают друг другу. При этом Фургал не назвал фамилию соседа. Бывшего хабаровского губернатора обвиняют в причастности к заказным убийствам в середине нулевых годов. Абызова обвиняют в создании преступного сообщества, отмывании денежных средств, мошенничестве.
2020-09-06T15:32:07+03:00
2020-09-06T15:32:07+03:00
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15:32, 06 сентября 2020
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