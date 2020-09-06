Несколько человек, как утверждают очевидцы, пострадали в результате столкновений протестующих с силовиками в Минске. Инцидент произошел у Минского тракторного завода. Как, передает агентство «Интерфакс», группа силовиков в защитной амуниции попыталась разогнать людей, которые собирались построиться в колонну. К месту происшествия вызвали машины «скорой помощи». По данным белорусского МВД, в столице задержаны 10 человек. Участники шествия, которое назвали Маршем Единства, движутся в направлении резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее район Дворца Независимости =оцепила милиция и внутренние войска . Сообщается, что у здания дежурят десять БТРов.