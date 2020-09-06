К Приморскому краю приближается новый тайфун «Хайшен»

Синоптики прогнозируют усиление порывов ветра до 80 метров в секунду.

Пика развития тайфун достигнет сегодня, он приближается быстрее, чем прогнозировали ранее. Подъем уровня моря южного побережья вскоре дойдет до критических отметок. Об этом рассказал агентству РИА Новости пресс-секретарь Приморского гидрометцентра Виктор Чулков. По его словам, серьезное ухудшение погоды ожидается днем в понедельник, ветер будет штормовым — до 32 метров в секунду и может становиться намного сильнее в определенные моменты. В ночь вторник высота волн вырастет до 4 метров по заливу Петра Великого. Согласно прогнозам метеорологов, ураган разовьется до супертайфуна.

Как передает агентство Интерфакс, в Приморье направлены дополнительные силы МЧС, которые выдвинулись в районы, где необходимо усиление. Группы оснащены средствами для разбора завалов и организации переправ на лодках.

Ожидается, что дожди в Приморье продолжатся до утра вторника.