Представитель МИДа России Мария Захарова извинилась за комментарий о сербско-американских переговорах

Она настаивает, что ее запись в Facebook была неверно истолкована. Ранее дипломат разместила снимок сидящего напротив президента США Дональда Трампа сербского лидера Александара Вучича вместе с кадром из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шэрон Стоун сидит закинув ногу на ногу. Александар Вучич уже осудил в эфире сербского телеканала Pink TV такое высказывание российского дипломата.

Помимо Вучича с негативной оценкой публикации Захаровой выступил министр обороны Сербии Александр Вулин. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич написал в своем твиттере, что сербский президент Александар Вучич не сказал ни одного плохого слова о России. Хотя по полтора часа ждал приема у Владимира Путина и никогда не просил отдельного стула.

