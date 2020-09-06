В Минске сейчас проходит протестная акция Марш единства

Задержания начались с первых минут.

В столице Белоруссии продолжается противостояние протестующих с ОМОНом. Участники Марша единства в разных районах города выстроились в колонны и двигаются по направлению к центру. Телеграмм-канал NeXta Live, который ведут из Польши, опубликовал несколько видео, на которых заметно, что представители властей пытаются остановить некоторые из этих колонн. Сначала сотрудники силовых органов перегородили им путь, а затем начали выхватывать людей из первых рядов. В отдельных случаях это привело к избиениям участников марша.

Как сообщает белорусский интернет-портал tut.by, город готовили к столкновениям с протестующими с утра. Вокруг стелы на центральной площади развернули колючую проволоку, несколько станций метро закрыли, на улицах выставили ограждения.

Ранее в Минск также въехала колонна БТРов. Видеозапись, опубликованная агентством РИА «Новости» показывает, что эти машины сейчас стоят у резиденции президента Александра Лукашенко.

Марш единства проходит под лозунгом «один за всех и все за одного». Люди требуют отпустить протестующих, которых задерживали на предыдущих протестных акциях.