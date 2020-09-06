Иск на сотни миллионов долларов подан в Нью-Йорке к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву

Истцами стали Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие», пишет журнал Forbes. Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон, следует из текста иска. Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». В 2017 году Центрбанк объявил о введении временной администрации в «Открытии». Адвокаты Беляева не стали комментировать иск.
2020-09-06T14:33:29+03:00
2020-09-06T14:33:29+03:00
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14:33, 06 сентября 2020
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