Иск на сотни миллионов долларов подан в Нью-Йорке к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву

Истцами стали Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие», пишет журнал Forbes. Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон, следует из текста иска. Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». В 2017 году Центрбанк объявил о введении временной администрации в «Открытии». Адвокаты Беляева не стали комментировать иск.