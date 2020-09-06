Актер Михаил Ефремов ожидает, что Пресненский суд приговорит его к 8 годам лишения свободы

Сейчас он проходит по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Адвокат артиста Эльман Пашаев ожидает, что судья Елена Абрамова назначит его подзащитному пять или шесть лет колонии, Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ. Накануне в интервью телеканалу «Москва 24» Пашаев сообщил, что, по его мнению, артист получит от шести до восьми лет колонии общего режима. Оглашение приговора назначено на вторник, 8 сентября. На судебном заседании в четверг Ефремов признал вину. Прокурор запросил для него 11 лет лишения свободы.