Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова извинилась за запись, которая вызвала недовольство в Белграде. В то же время она настаивает, что ее неправильно поняли. Комментарий, по словам дипломата, касался высокомерного, по мнению Захаровой, отношения со стороны американского руководства. Захарова разместила фотографию переговров сербского и американского президентов, где Александар Вучич сидит на стуле в Овальном кабинете Белого дома. Она снабдила его второй картинкой – известным кадром с актрисой Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт». С резкими комментариями по этому поводу выступили как сам Вучич, так и министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.
2020-09-06T14:32:36+03:00
2020-09-06T14:32:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2704765-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 06 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи Как рассказал в своем Инстаграмме сам Винокур, накануне вечером, когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, ведущий попросил выступавшего Петросяна покинуть сцену по техническим причинам…
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)