Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова извинилась за запись, которая вызвала недовольство в Белграде. В то же время она настаивает, что ее неправильно поняли. Комментарий, по словам дипломата, касался высокомерного, по мнению Захаровой, отношения со стороны американского руководства. Захарова разместила фотографию переговров сербского и американского президентов, где Александар Вучич сидит на стуле в Овальном кабинете Белого дома. Она снабдила его второй картинкой – известным кадром с актрисой Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт». С резкими комментариями по этому поводу выступили как сам Вучич, так и министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.