Лондон считает правдоподобной версию о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального

В то же время, по словам министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, вне зависимости от того, замешано ли в инциденте руководство России или нет, Москва обязана не допускать применения химического оружия на ее территории. Он добавил, что трудно поверить в другие версии, на фоне других случаев применения ядов семейства «Новичок». В том числе в Солсбери при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, пишет газета Daily Mail. Также, заметил министр, следует учитывать, насколько сложно осуществлять хранение подобных веществ.

Великобритания вслед за Германией добивается объяснения от Москвы о том, как был отравлен главный критик Кремля.