Норвежский учёный ответил на обвинения в сборе генетического материала россиян для создания специального оружия

Его задержали в петербургском аэропорту с образцами волос.

Профессор Ингвар Томассен прокомментировал свое задержание в письме ректору Северного (Арктического) федерального университета Елене Кудряшовой. Он рассказал, что собирал волосы россиян для своих исследований по собственной инициативе: «Некоторые СМИ спекулируют тем, что нити волос вывозились за пределы России для разработки генетического оружия для НАТО. Никогда за всю свою научную карьеру я не сталкивался с такой нелепой и абсурдной точкой зрения». Учёный добавил, что волосы не содержат в себе никаких генов, и отметил, что уже миллионы русских живут за пределами родины. Ранее действительно некоторые российские СМИ, в том числе входящие в холдинг известного бизнесмена Евгения Пригожина написали, что норвежец Томассен собирал волосы для создания некого генетического оружия.

Томассена задержали в Пулково с несколькими конвертами с образцами волос. По версии таможни, он должен был их задекларировать. Издание «Фонтанка.ру» сообщило, что во время предыдущей поездки по России норвежец находился под контролем контрразведки.