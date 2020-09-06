Президент Сербии Александар Вучич сожалеет, что в России не ценят дружеское отношение его страны

Такое высказывание стало реакцией сербского лидера на публикацию в Facebook официального представителя МИДа Росси Марии Захаровой. Комментируя экономическое соглашение Сербии и Косово, Захарова разместила фотографию встречи Вучича с президентом США Дональдом Трампом рядом с кадром из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шэрон Стоун сидит на допросе закинув одну ногу на другую. Как сказал Вучич в эфире сербского телеканала Pink-TV, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о российском дипломате и о тех, кто это опубликовал.
2020-09-06T14:03:14+03:00
2020-09-06T14:03:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:03, 06 сентября 2020
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