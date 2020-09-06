Приморский край готовится к второму за неделю удару стихии

Супертайфун «Хайшень», по некоторым оценкам, превосходит по силе предыдущий тайфун «Майсак». Он уже обрушился на Японию и Корейский полуостров. В то же время приморские метеорологи ожидают, что к тому моменту, как стихия достигнет российской территории, тайфун ослабнет.