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13:32, 06 сентября 2020

Дональду Трампу, как утверждает его бывший адвокат, нравится стиль управления Владимира Путина

Президенту США Дональду Трампу, как утверждает его бывший адвокат, нравится стиль управления Владимира Путина. Об этом бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн пишет в своих мемуарах, которые выйдут в свет 8 сентября. Автор книги утверждает, по сведениям газеты The Washington Post, что Трампу нравится то, как российский президент «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией». Также, согласно версии Коэна, Трамп в период президентской кампании в США 4 года назад ошибочно считал Путина «богатейшим человеком в мире», а американский лидер, по словам его бывшего адвоката, очень ценит деньги. Коэн не подтверждает обвинения в сговоре Тремпа с Москвой. По его словам, речь идет о совпадении интересов.



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