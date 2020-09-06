Президенту США Дональду Трампу, как утверждает его бывший адвокат, нравится стиль управления Владимира Путина. Об этом бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн пишет в своих мемуарах, которые выйдут в свет 8 сентября. Автор книги утверждает, по сведениям газеты The Washington Post, что Трампу нравится то, как российский президент «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией». Также, согласно версии Коэна, Трамп в период президентской кампании в США 4 года назад ошибочно считал Путина «богатейшим человеком в мире», а американский лидер, по словам его бывшего адвоката, очень ценит деньги. Коэн не подтверждает обвинения в сговоре Тремпа с Москвой. По его словам, речь идет о совпадении интересов.
2020-09-06T13:32:53+03:00
2020-09-06T13:33:00+03:00
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13:32, 06 сентября 2020
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