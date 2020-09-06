Жительницу Пензы оштрафовали на 4 тысячи рублей за фото в носках с изображением конопли

Ленинский районный суд города признал это пропагандой наркотиков, пишет сайт «МБХ.Медиа». Юля Коткова, которую приговорили к штрафу, вину признала и даже заверила, что выбросила те самые носики. Весной, как напоминает телеканал «Дождь», полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков в республике Марий Эл изъяли 136 пар носков с изображениями конопли. Продавщицу оштрафовали на 40 тысяч рублей также по обвинению в пропаганде наркотиков.
2020-09-06T13:32:16+03:00
2020-09-06T13:35:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 06 сентября 2020
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