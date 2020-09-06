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5 29 6 2018
13:32, 06 сентября 2020

Жительницу Пензы оштрафовали на 4 тысячи рублей за фото в носках с изображением конопли

Ленинский районный суд города признал это пропагандой наркотиков, пишет сайт «МБХ.Медиа». Юля Коткова, которую приговорили к штрафу, вину признала и даже заверила, что выбросила те самые носики. Весной, как напоминает телеканал «Дождь», полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков в республике Марий Эл изъяли 136 пар носков с изображениями конопли. Продавщицу оштрафовали на 40 тысяч рублей также по обвинению в пропаганде наркотиков.



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