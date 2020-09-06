Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не верить слухам, которые связаны с коронавирусом

В интервью телеканалу НТВ глава города сказал, что если в столице возникнет какая-то критическая ситуация, городские власти будут на нее реагировать. В то же время он надеется, что новых ограничений из-за коронавируса не ожидается. Ежедневно в столице, по его словам, госпитализируют около 400 больных. Ранее Собянин, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса, заявил, что второй волны коронавируса в России нет, сейчас в регионах страны продолжается первая.